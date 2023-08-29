В Великобритании несколько дней будут продолжаться сбои в системе управления авиаперелетами и задержки рейсов

ukru
19:26 • 3309 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 48953 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 100308 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 101314 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 87324 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 83696 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107878 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130469 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166190 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197599 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 37286 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 31887 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 106382 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101300 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 95063 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166190 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 197600 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140307 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 146960 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183581 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 26697 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 95063 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119026 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154834 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161785 просмотра
Актуальное
В Великобритании несколько дней будут продолжаться сбои в системе управления авиаперелетами и задержки рейсов

В Великобритании несколько дней будут продолжаться сбои в системе управления авиаперелетами и задержки рейсов

Киев • УНН

 • 573188 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Туристы, которые направляются в Великобританию и из нее, еще несколько дней столкнутся с перебоями в авиаперевозках, из-за сбоя в управлении авиадвижениями, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Сотни рейсов были отменены или задержаны из-за технического сбоя в системе воздушного движения Великобритании, в результате чего тысячи людей застряли в аэропорту страны. Министр транспорта Марк Харпер заявил, что понадобится "несколько дней, чтобы доставить всех туда, где они должны быть".

"Последний раз нечто подобное происходило около десяти лет назад, поэтому такие вещи случаются не часто. Понадобится несколько дней, чтобы все вернулись на свои рабочие места", сказал он подчеркнув, что кибератаки на авиационную систему страны не было.

Авиакомпании и аэропорты предупредили, что проблема с полетами продолжится и во вторник. Аэропорт Хитроу - самый загруженный в мире аэропорт - заявил, что его расписание остается "нарушенным".

Национальная служба управления воздушным движением (Nats) подтвердила неисправность сразу после полудня в понедельник, а в полдень объявила, что обнаружила и устранила проблему добавив, что "потребуется некоторое время, чтобы полеты вернулись к нормальному режиму".

Авиационный эксперт Джон Стрикленд объяснил, что последствия перебоев в полетах будут продолжать "ощущаться в течение следующих нескольких дней".

Аэропорты и авиакомпании были вынуждены извиняться перед путешественниками за задержки и отмены рейсов, а в некоторых случаях предложили пассажирам полное возмещение.

Пассажиры рассказали, что столкнулись с огромными перебоями в работе, поскольку из-за сбоя диспетчерам пришлось вводить маршруты вручную, а не автоматически.

По данным авиационной компании Cirium, опубликованным в понедельник во второй половине дня, было отменено более 230 рейсов на вылет, что эквивалентно 8% всех вылетов, и 271, или 9%, рейсов на прилет.

В заявлении, сделанном поздно вечером в понедельник, Tui заверила своих клиентов, что в дополнение к возмещению они будут иметь право на "будущий ваучер на отдых стоимостью 100 фунтов стерлингов на человека".

Согласно Уполномоченному органу, авиакомпании обязаны позаботиться о том, чтобы обеспечить пассажиров едой, напитками и жильем, если задержка растянулась на ночь. Если рейс отменяется, пассажирам должно быть предложено на выбор возмещение или альтернативный вариант путешествия при первой же возможности.

В Nats заявили, что это была "проблема планирования полетов", которая повлияла на способность системы автоматически обрабатывать планы полетов. Это означало, что планы полетов не могли обрабатываться в том же объеме, "отсюда требование ограничения транспортного потока" из соображений безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая американская авиакомпания United Airlines добавит шрифт Брайля в салонах своих самолетов

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы