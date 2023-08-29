В Великобритании несколько дней будут продолжаться сбои в системе управления авиаперелетами и задержки рейсов

Детали

Сотни рейсов были отменены или задержаны из-за технического сбоя в системе воздушного движения Великобритании, в результате чего тысячи людей застряли в аэропорту страны. Министр транспорта Марк Харпер заявил, что понадобится "несколько дней, чтобы доставить всех туда, где они должны быть".

"Последний раз нечто подобное происходило около десяти лет назад, поэтому такие вещи случаются не часто. Понадобится несколько дней, чтобы все вернулись на свои рабочие места", сказал он подчеркнув, что кибератаки на авиационную систему страны не было.

Авиакомпании и аэропорты предупредили, что проблема с полетами продолжится и во вторник. Аэропорт Хитроу - самый загруженный в мире аэропорт - заявил, что его расписание остается "нарушенным".

Национальная служба управления воздушным движением (Nats) подтвердила неисправность сразу после полудня в понедельник, а в полдень объявила, что обнаружила и устранила проблему добавив, что "потребуется некоторое время, чтобы полеты вернулись к нормальному режиму".

Авиационный эксперт Джон Стрикленд объяснил, что последствия перебоев в полетах будут продолжать "ощущаться в течение следующих нескольких дней".

Аэропорты и авиакомпании были вынуждены извиняться перед путешественниками за задержки и отмены рейсов, а в некоторых случаях предложили пассажирам полное возмещение.

Пассажиры рассказали, что столкнулись с огромными перебоями в работе, поскольку из-за сбоя диспетчерам пришлось вводить маршруты вручную, а не автоматически.

По данным авиационной компании Cirium, опубликованным в понедельник во второй половине дня, было отменено более 230 рейсов на вылет, что эквивалентно 8% всех вылетов, и 271, или 9%, рейсов на прилет.

В заявлении, сделанном поздно вечером в понедельник, Tui заверила своих клиентов, что в дополнение к возмещению они будут иметь право на "будущий ваучер на отдых стоимостью 100 фунтов стерлингов на человека".

Согласно Уполномоченному органу, авиакомпании обязаны позаботиться о том, чтобы обеспечить пассажиров едой, напитками и жильем, если задержка растянулась на ночь. Если рейс отменяется, пассажирам должно быть предложено на выбор возмещение или альтернативный вариант путешествия при первой же возможности.

В Nats заявили, что это была "проблема планирования полетов", которая повлияла на способность системы автоматически обрабатывать планы полетов. Это означало, что планы полетов не могли обрабатываться в том же объеме, "отсюда требование ограничения транспортного потока" из соображений безопасности.

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