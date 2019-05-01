У вбивстві вагітної жінки на Дніпропетровщині підозрюють її співмешканця
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. За підозрою у вбивстві вагітної жінки в одному з сіл Новомосковського району Дніпропетровської області розшукують співмешканця загиблої. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У вбивстві жінки, тіло якої виявили у колодязі поряд з власним будинком підозрюють чоловіка 1994 року народження, з яким мешкала загибла.
Наразі місце перебування чоловіка не відоме. Проводяться розшукові заходи.
Як повідомляв УНН, тіло 31-річної жінки, яка перебувала на останньому терміні вагітності знайшли у колодязі поряд з власним будинком. Було розпочато розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).