В убийстве беременной женщины в Днепропетровской области подозревают ее сожителя

В убийстве женщины, тело которой обнаружили в колодце рядом с собственным домом подозревают мужчину 1994 года рождения, с которым жила погибшая.

Сейчас местонахождение мужчины не известно. Проводятся розыскные мероприятия.

Как сообщал УНН, тело 31-летней женщины, которая находилась на последнем сроке беременности нашли в колодце рядом с собственным домом. Было начато расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).