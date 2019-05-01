В убийстве беременной женщины в Днепропетровской области подозревают ее сожителя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По подозрению в убийстве беременной женщины в одном из сел Новомосковского района Днепропетровской области разыскивают сожителя погибшей. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В убийстве женщины, тело которой обнаружили в колодце рядом с собственным домом подозревают мужчину 1994 года рождения, с которым жила погибшая.
Сейчас местонахождение мужчины не известно. Проводятся розыскные мероприятия.
Как сообщал УНН, тело 31-летней женщины, которая находилась на последнем сроке беременности нашли в колодце рядом с собственным домом. Было начато расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).