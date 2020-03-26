У ВАКС сьогодні відбудеться чергове засідання у справі ексголови Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Вищому антикорупційному суді на сьогодні заплановане чергове засідання у справі щодо обвинувачення колишнього голови та члена Рахункової Палати Романа Магути та його племінника у заволодінні державним майном, а саме квартирою вартістю майже 1,4 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Так, три роки тому НАБУ і САП скерували до суду справу зловживання службовим положенням головою Рахункової палати.
"Наразі обвинувальний акт на розгляді у ВАКС, 26 березня відбудеться чергове судове засідання", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу щодо обвинувачення колишнього голови та члена Рахункової палати Романа Магути та його племінника у заволодінні державним майном, а саме квартирою вартістю майже 1,4 млн гривень.
Нагадаємо, за версією слідства, у 2014-2015 роках вказані особи здійснили протиправні приватизацію та відчуження двокімнатної службової квартири. Згідно з обвинувальним актом, сума завданої шкоди державі складає 1 390 532 грн.