У ВАКС сьогодні відбудеться чергове засідання у справі ексголови Рахункової палати

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Вищому антикорупційному суді на сьогодні заплановане чергове засідання у справі щодо обвинувачення колишнього голови та члена Рахункової Палати Романа Магути та його племінника у заволодінні державним майном, а саме квартирою вартістю майже 1,4 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.