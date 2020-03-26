В ВАКС сегодня состоится очередное заседание по делу экс-главы Счетной палаты

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Высшем антикоррупционном суде на сегодня запланировано очередное заседание по делу по обвинению бывшего главы и члена Счетной палаты Романа Магуты и его племянника в завладении государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью почти 1,4 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.