У ВАКС не більше 5 справ перебувають на стадії дебатів — заступник голови суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Вищому антикорупційному суді перебуває на розгляді загалом понад 570 справ, з них не більше 5 перебувають на стадії дебатів. Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник голови Вищого антикорупційного суду Євген Крук.
"Станом на 31 липня 2020 року, (у ВАКС – ред.) перебуває на розгляді справ з обвинувальними актами - 171, клопотань, скарг, заяв, поданих на стадії досудового розслідування, – 403, усього 574", - розповів Крук.
На питання, скільки справ перебувають на стадії дебатів, Крук відповів: "Складно сказати точну цифру, гадаю, що не більше 5".
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Нагадаємо, у липні Верховна Рада внесла зміни до закону про ВАКС.