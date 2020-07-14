Рада внесла зміни до закону про ВАКС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3299 про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Відповідне рішення підтримали 331 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Метою законопроекту є приведення Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» у відповідність з іншими законами. Відтак, законопроект передбачає технічні зміни, “злочин” пропонується замінити на словосполучення “кримінальне правопорушення”.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 3348 про внесення змін до закону України “Про Вищий антикорупційний суд” щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду.