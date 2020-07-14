Рада внесла зміни до закону про ВАКС

Метою законопроекту є приведення Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» у відповідність з іншими законами. Відтак, законопроект передбачає технічні зміни, “злочин” пропонується замінити на словосполучення “кримінальне правопорушення”.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 3348 про внесення змін до закону України “Про Вищий антикорупційний суд” щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду.