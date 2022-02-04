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У Twitter з'явиться функція проголосувати "проти"

У Twitter з'явиться функція проголосувати "проти"

Київ • УНН

 • 10225 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Соціальна мережа Twitter представила нову функцію проголосувати "проти". Про це повідомляє УНН з посиланням на саму соцмережу. 

Деталі

Експериментальна функція, яку Twitter почав тестувати минулого року, зараз демонструється світовій аудиторії, про це стверджує компанія .

Спочатку вона була надана певній групі веб-користувачів, але як пишуть предствники мережі, що незабаром цю функцію також розширять на користувачів iOS та Android.

У компанії заявили, що результати експерименту показали, що користувачі проголосували “проти” відповідей, які вони вважали образливими або нерелевантними.

Цитата

“Цей експеримент також показав, що негативне голосування є найбільш часто використовуваним способом для людей позначити контент, який вони не хочуть бачити”, — йдеться у Twitter. Імовірно, це замість того, аби приглушити розмову, або позначити її як спам.

Twitter зробив висновок про те, що доступ до негативного голосування “покращує якість розмов у Twitter”, що свідчить про те, що ця функція може з часом стати постійним доповненням до сайту.

Як раніше повідомляв УНН, що Twitter тестує нову функцію, що дозволить користувачам публікувати довші повідомлення

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