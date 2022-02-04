В Twitter появится функция проголосовать "против"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Социальная сеть Twitter представила новую функцию проголосовать "против". Об этом сообщает УНН со ссылкой на саму соцсеть.
Детали
Экспериментальная функция, которую Twitter начал тестировать в прошлом году, сейчас демонстрируется мировой аудитории, об этом утверждает компания .
Сначала она была оказана определенной группе веб-пользователей, но, как пишут представители сети, что вскоре эту функцию также расширят на пользователей iOS и Android.
В компании заявили, что результаты эксперимента показали, что пользователи проголосовали "против" ответов, которые они считали оскорбительными или нерелевантными.
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“Этот эксперимент также показал, что отрицательное голосование является наиболее часто используемым способом для людей обозначить контент, который они не хотят видеть”, — говорится в Twitter. Вероятно, это вместо того, чтобы приглушить разговор, или обозначить его как спам.
Twitter сделал вывод о том, что доступ к негативному голосованию “улучшает качество разговоров в Twitter”, что указывает на то, что эта функция может со временем стать постоянным дополнением к сайту.
Как ранее сообщал УНН, что Twitter тестирует новую функцию, что позволит пользователям публиковать более длинные сообщения