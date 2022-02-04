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В Twitter появится функция проголосовать "против"

В Twitter появится функция проголосовать "против"

Киев • УНН

 • 10225 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Социальная сеть Twitter представила новую функцию проголосовать "против". Об этом сообщает УНН со ссылкой на саму соцсеть.

Детали

Экспериментальная функция, которую Twitter начал тестировать в прошлом году, сейчас демонстрируется мировой аудитории, об этом утверждает компания .

Сначала она была оказана определенной группе веб-пользователей, но, как пишут представители сети, что вскоре эту функцию также расширят на пользователей iOS и Android.

В компании заявили, что результаты эксперимента показали, что пользователи проголосовали "против" ответов, которые они считали оскорбительными или нерелевантными.

Цитата

“Этот эксперимент также показал, что отрицательное голосование является наиболее часто используемым способом для людей обозначить контент, который они не хотят видеть”, — говорится в Twitter. Вероятно, это вместо того, чтобы приглушить разговор, или обозначить его как спам.

Twitter сделал вывод о том, что доступ к негативному голосованию “улучшает качество разговоров в Twitter”, что указывает на то, что эта функция может со временем стать постоянным дополнением к сайту.

Как ранее сообщал УНН, что Twitter тестирует новую функцию, что позволит пользователям публиковать более длинные сообщения

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