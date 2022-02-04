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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Twitter тестує нову функцію, що дозволить користувачам публікувати довші повідомлення

Twitter тестує нову функцію, що дозволить користувачам публікувати довші повідомлення

Київ • УНН

 • 10883 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Twitter працює над новою функцією, яка задовольнить потреби тих, хто хоче поділитись своїми думками на сайті мікроблогів в одній довгій статті, пише УНН.

Деталі

Джейн Манчун Вонг, відома пошуком експериментальних функцій у додатках, виявила існування вкладки "Статті в Твіттері", повідомляє Engadget.

Сама назва означає розширений формат соціальної мережі, яка довгий час дозволяла людям публікувати лише короткі текстові повідомлення.

За останні роки Twitter збільшив ліміт символів зі 140 до 280, щоб дати користувачам більше свободи у тому, що вони хочуть сказати. Цього не завжди достатньо, йдеться у звіті.

Згідно зі звітом, також неясно, чи буде функція доступна для всіх, чи вийде вона в широкий реліз, чи буде доступна тільки передплатникам Twitter Blue.

Представник Twitter повідомив CNET, що компанія "завжди шукає нові способи допомогти людям розпочати спілкування та брати участь у ньому" і незабаром поділиться з ними.

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