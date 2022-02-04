Twitter тестирует новую функцию, которая позволит пользователям публиковать более длинные сообщения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Twitter работает над новой функцией, которая удовлетворит потребности тех, кто хочет поделиться своими мыслями на сайте микроблогов в одной длинной статье, пишет УНН.
Детали
Джейн Манчун Вонг, известная поиском экспериментальных функций в приложениях, выявила существование вкладки "Статьи в Твиттере", сообщает Engadget.
Само название означает расширенный формат социальной сети, которая долгое время позволяла людям публиковать лишь короткие текстовые сообщения.
За последние года Twitter увеличил лимит символов со 140 до 280, чтобы дать пользователям больше свободы в том, что они хотят сказать. Этого не всегда достаточно, говорится в отчете.
Согласно отчету, также неясно, будет ли функция доступна для всех, выйдет ли она в широкий релиз, будет ли доступна только подписчикам Twitter Blue.
Представитель Twitter сообщил CNET, что компания "всегда ищет новые способы помочь людям начать общаться и принимать участие в нем" и вскоре поделится с ними.
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