У Twitter стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Масовий збій стався у соцмережі мікроблогів Twitter. Користувачі по світу переважно скаржаться на неможливість доступу до додатку (61%), але є проблеми і з вебсайтом (31%), пише УНН.
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Про проблеми стали повідомляти близько 15 години.
Наразі на сервісі Downdetector зареєстровано майже 55 тис. повідомлень про збої у роботі Twitter.
Деякі користувачі не мають доступу до публікації твітів і своєї стрічки.
Адміністрація сервісу, як повідомляють ЗМІ, вказує, що зараз він перевантажений.
В Україні також відчувають проблеми з роботою соцмережі. "Щось пішло не так, але не хвилюйтеся – це не ваша провина. Спробуймо ще раз", - таке повідомлення з'являється при спробі зайти на сайт.