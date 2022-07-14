У Twitter стався масштабний збій

Деталі

Про проблеми стали повідомляти близько 15 години.

Наразі на сервісі Downdetector зареєстровано майже 55 тис. повідомлень про збої у роботі Twitter.

Деякі користувачі не мають доступу до публікації твітів і своєї стрічки.

Адміністрація сервісу, як повідомляють ЗМІ, вказує, що зараз він перевантажений.

В Україні також відчувають проблеми з роботою соцмережі. "Щось пішло не так, але не хвилюйтеся – це не ваша провина. Спробуймо ще раз", - таке повідомлення з'являється при спробі зайти на сайт.