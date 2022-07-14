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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 31141 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Twitter стався масштабний збій

У Twitter стався масштабний збій

Київ • УНН

 • 115100 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Масовий збій стався у соцмережі мікроблогів Twitter. Користувачі по світу переважно скаржаться на неможливість доступу до додатку (61%), але є проблеми і з вебсайтом (31%), пише УНН.

Деталі

Про проблеми стали повідомляти близько 15 години.

Наразі на сервісі Downdetector зареєстровано майже 55 тис. повідомлень про збої у роботі Twitter.

Деякі користувачі не мають доступу до публікації твітів і своєї стрічки.

Адміністрація сервісу, як повідомляють ЗМІ, вказує, що зараз він перевантажений.

В Україні також відчувають проблеми з роботою соцмережі. "Щось пішло не так, але не хвилюйтеся – це не ваша провина. Спробуймо ще раз", - таке повідомлення з'являється при спробі зайти на сайт.

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