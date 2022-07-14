В Twitter произошел масштабный сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Массовый сбой произошел в соцсети микроблогов Twitter. Пользователи по миру преимущественно жалуются на невозможность доступа к приложению (61%), но есть проблемы и с сайтом (31%), пишет УНН.
Детали
О проблемах стали сообщать около 15 часов.
В настоящее время на сервисе Downdetector зарегистрировано около 55 тыс. сообщений о сбоях в работе Twitter.
Некоторые пользователи не имеют доступа к публикации твитов и ленте.
Администрация сервиса, как сообщают СМИ, указывает, что сейчас он перегружен.
В Украине также испытывают проблемы с работой соцсети. "Что-то пошло не так, но не беспокойтесь – это не ваша вина. Попробуем еще раз", - такое сообщение появляется при попытке зайти на сайт.