У тверській області рф виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА - росЗМІ
Київ • УНН
Рано вранці 29 червня військову частину в місті торопець тверської області росії атакували два безпілотники, унаслідок чого на об'єкті почалася пожежа.
Військову частину у тверській області атакували 2 безпілотники рано вранці, 29 червня. За даними ТГ-каналу ASTRA, у зв'язку із зазначеною подією на об'єкті в місті торопець виникла пожежа, проте в рф офіційно не повідомляють про подію, передає УНН.
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2 БПЛА атакували військову частину у Тверській області. Виникла пожежа
Вказується, що в місті торопець, в/ч 54169 була атакована 2 безпілотниками рано вранці 29 червня. Обидва безпілотники вибухнули, на території військової частини виникла пожежа. Про постраждалих невідомо.
Влада регіону і міноборони рф про це не повідомляють.
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