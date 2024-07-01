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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У тверській області рф виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА - росЗМІ

Київ • УНН

 • 24109 перегляди

Рано вранці 29 червня військову частину в місті торопець тверської області росії атакували два безпілотники, унаслідок чого на об'єкті почалася пожежа.

У тверській області рф виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА - росЗМІ

Військову частину у тверській області атакували 2 безпілотники рано вранці, 29 червня. За даними ТГ-каналу ASTRA, у зв'язку із зазначеною подією на об'єкті в місті торопець виникла пожежа, проте в рф офіційно не повідомляють про подію, передає УНН.

Деталі

2 БПЛА атакували військову частину у Тверській області. Виникла пожежа

- пише ASTRA, посилаючись на свої джерела.

Вказується, що в місті торопець, в/ч 54169 була атакована 2 безпілотниками рано вранці 29 червня. Обидва безпілотники вибухнули, на території військової частини виникла пожежа. Про постраждалих невідомо.

Влада регіону і міноборони рф про це не повідомляють.

У курській області рф повідомили про атаку БПЛА та вибухи: що відомо 01.07.2024, 09:14 • 15216 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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