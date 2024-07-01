Рано утром 29 июня военная часть в городе торопец тверской области россии была атакована двумя беспилотниками, в результате чего на объекте начался пожар.
Войсковая часть в тверской области атакована 2 беспилотниками рано утром, 29 июня. По данным ТГ-канала ASTRA, в связи с указанным событием на объекте в городе торопец возник пожар, однако в рф официально не уведомляют о происшествии, передает УНН.
Детали
2 БПЛА атаковали войсковую часть в Тверской области. Возник пожар
Указывается, что в городе Торопец, в/ч 54169 была атакована 2 беспилотниками рано утром 29 июня. Оба беспилотника взорвались, на территории войсковой части возник пожар. О пострадавших неизвестно.
Власти региона и минобороны рф об этом не сообщают.
В курской области рф сообщили об атаке БПЛА и взрывах: что известно1 июля 2024, 06:14 • 9028 просмотров