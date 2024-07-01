Войсковая часть в тверской области атакована 2 беспилотниками рано утром, 29 июня. По данным ТГ-канала ASTRA, в связи с указанным событием на объекте в городе торопец возник пожар, однако в рф официально не уведомляют о происшествии, передает УНН.

Детали

2 БПЛА атаковали войсковую часть в Тверской области. Возник пожар – пишет ASTRA, ссылаясь на свои источники.

Указывается, что в городе Торопец, в/ч 54169 была атакована 2 беспилотниками рано утром 29 июня. Оба беспилотника взорвались, на территории войсковой части возник пожар. О пострадавших неизвестно.

Власти региона и минобороны рф об этом не сообщают.

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