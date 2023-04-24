У Туреччині заявили, що зернову угоду важливо продовжити у травні через загрозу кризи з продовольством
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що зернову угоду важливо продовжити в травні через загрозу кризи з продовольством. Про це заявив в інтерв'ю телеканалу TV100, передає УНН.
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«Ми говорили про ці питання разом з ООН, і ми продовжуємо переговори щодо обміну полоненими. Зернове питання важливе для всього світу, ми працюємо на задоволення вимог росії, ми активізували наші зусилля, якщо це станеться, угоду буде продовжено. Це важливо зробити в травні, інакше у світі настане продовольча криза, як це було в пандемію», - сказав Чавушоглу.
Доповнення
Після вторгнення в Україну росія спочатку заблокувала всі українські морські порти. У липні 2022 року було досягнуто Чорноморської зернової ініціативи між ООН, Туреччиною з Україною та росією окремо. Вона дозволяє експорт зерна з трьох чорноморських портів України. Її двічі продовжували на термін по 120 днів. З 18 березня росія погодилася продовжити угоду на 60 днів.
Міністр інфраструктури України обговорив зернову угоду з главою Міноборони Туреччини.