Министр инфраструктуры Украины обсудил зерновую сделку с главой Минобороны Турции

Детали

Согласно сообщению Минобороны Турции, Акар и Кубраков встретились в турецкой провинции Кайсери и обменялись мнениями относительно шагов, которые необходимо предпринять для беспрепятственного и непрерывного продолжения зерновой сделки, официально известной как Черноморская зерновая инициатива.

Соглашение между Москвой и Киевом было заключено в июле прошлого года при посредничестве Анкары и ООН. Сейчас оно обеспечило безопасную доставку 28,3 миллиона тонн зерна в страны, которые нуждаются в нем. Это произошло с помощью 903 судов, которые отправились из трех черноморских портов Украины.

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Также министр обороны Турции подчеркнул важность немедленного прекращения огня между сторонами, для того, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить мир и стабильность в регионе. Он добавил, что Турция и в дальнейшем будет вносить свой вклад в обеспечение регионального мира и гуманитарной помощи.

Напомним

Экспорт зерна приостановился после начала широкомасштабной войны в Украине.

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