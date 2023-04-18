Министр инфраструктуры Украины обсудил зерновую сделку с главой Минобороны Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во вторник Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили черноморское зерновое соглашение. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению Минобороны Турции, Акар и Кубраков встретились в турецкой провинции Кайсери и обменялись мнениями относительно шагов, которые необходимо предпринять для беспрепятственного и непрерывного продолжения зерновой сделки, официально известной как Черноморская зерновая инициатива.
Соглашение между Москвой и Киевом было заключено в июле прошлого года при посредничестве Анкары и ООН. Сейчас оно обеспечило безопасную доставку 28,3 миллиона тонн зерна в страны, которые нуждаются в нем. Это произошло с помощью 903 судов, которые отправились из трех черноморских портов Украины.
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Также министр обороны Турции подчеркнул важность немедленного прекращения огня между сторонами, для того, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить мир и стабильность в регионе. Он добавил, что Турция и в дальнейшем будет вносить свой вклад в обеспечение регионального мира и гуманитарной помощи.
Напомним
Экспорт зерна приостановился после начала широкомасштабной войны в Украине.
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