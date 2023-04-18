Міністр інфраструктури України обговорив зернову угоду із головою Міноборони Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У вівторок Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар обговорили чорноморську зернову угоду. Про це повідомили у Міністерстві оборони Туреччини, передає УНН.
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Згідно із повідомленням Міноборони Туреччини, Акар і Кубраков зустрілися в турецькій провінції Кайсері та обмінялися думками щодо кроків, які необхідно зробити для безперешкодного і безперервного продовження зернової угоди, офіційно відомої як Чорноморська зернова ініціатива.
Угода між москвою та Києвом була укладена в липні минулого року за посередництва Анкари та ООН. Наразі вона забезпечила безпечну доставку 28,3 мільйона тонн зерна до країн, які потребують його. Це відбулось за допомоги 903 суден, які відправились з трьох чорноморських портів України.
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Також міністр оборони Туреччини наголосив на важливості негайного припинення вогню між сторонами, для того, щоб запобігти подальшим людським жертвам і відновити мир і стабільність у регіоні. Він додав, що Туреччина і надалі робитиме свій внесок у забезпечення регіонального миру та гуманітарної допомоги.
Нагадаємо
Експорт зерна призупинився після початку широкомасштабної війни в Україні.
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