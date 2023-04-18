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Міністр інфраструктури України обговорив зернову угоду із головою Міноборони Туреччини

Міністр інфраструктури України обговорив зернову угоду із головою Міноборони Туреччини

Київ • УНН

 • 745495 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У вівторок Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар обговорили чорноморську зернову угоду. Про це повідомили у Міністерстві оборони Туреччини, передає УНН.

Деталі

Згідно із повідомленням Міноборони Туреччини, Акар і Кубраков зустрілися в турецькій провінції Кайсері та обмінялися думками щодо кроків, які необхідно зробити для безперешкодного і безперервного продовження зернової угоди, офіційно відомої як Чорноморська зернова ініціатива.

Угода між москвою та Києвом була укладена в липні минулого року за посередництва Анкари та ООН. Наразі вона забезпечила безпечну доставку 28,3 мільйона тонн зерна до країн, які потребують його. Це відбулось за допомоги 903 суден, які відправились з трьох чорноморських портів України.

Доповнення

Також міністр оборони Туреччини наголосив на важливості негайного припинення вогню між сторонами, для того, щоб запобігти подальшим людським жертвам і відновити мир і стабільність у регіоні. Він додав, що Туреччина і надалі робитиме свій внесок у забезпечення регіонального миру та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо

Експорт зерна призупинився після початку широкомасштабної війни в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: лавров наступного тижня відвідає США та обговорить Чорноморську зернову ініціативу з головою ООН

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