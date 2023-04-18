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лавров наступного тижня відвідає США та обговорить Чорноморську зернову ініціативу з головою ООН

лавров наступного тижня відвідає США та обговорить Чорноморську зернову ініціативу з головою ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров має намір обговорити Чорноморську зернову ініціативу з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час його візиту до Нью-Йорка наступного тижня, повідомило агентство ТАРС з посиланням на постійного представника рф при ООН василя небензю, пише УНН.

Деталі

Поїздка лаврова до Нью-Йорка стала можливою після того, як посол росії в США анатолій антонов минулого тижня закликав Вашингтон видати дозвіл на використання спеціального літака міністра закордонних справ та візи для російської делегації для головування на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

У відповідь представник Держдепартаменту заявив минулого тижня, що Сполучені Штати, як країна перебування ООН, серйозно ставляться до своїх зобов'язань за Угодою про штаб-квартиру ООН, у тому числі щодо видачі віз.

Додамо

У понеділок Україна звинуватила Москву в загрозі Чорноморській зерновій ініціативі, і заявила, що огляд суден у турецьких територіальних водах було заблоковано вдруге. Російське агентство РІА повідомило про поновлення перевірок із зернової угоди у вівторок із посиланням на директора департаменту міжнародних організацій мзс росії петра іллічова.

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