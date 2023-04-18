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лавров на следующей неделе посетит США и обсудит Черноморскую зерновую инициативу с главой ООН

лавров на следующей неделе посетит США и обсудит Черноморскую зерновую инициативу с главой ООН

Киев • УНН

 • 514455 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров намерен обсудить Черноморскую зерновую инициативу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время его визита в Нью-Йорк на следующей неделе, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на постоянного представителя рф при ООН василия небензю, пишет УНН.

Детали

Поездка лаврова в Нью-Йорк стала возможной после того, как посол россии в США анатолий антонов на прошлой неделе призвал Вашингтон выдать разрешение на использование специального самолета министра иностранных дел и визы для российской делегации для председательства на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

В ответ представитель Госдепартамента заявил на прошлой неделе, что Соединенные Штаты, как страна пребывания ООН, серьезно относятся к своим обязательствам по Соглашению о штаб-квартире ООН, в том числе в отношении выдачи виз.

Добавим

В понедельник Украина обвинила Москву в угрозе Черноморской зерновой инициативе, и заявила, что досмотр судов в турецких территориальных водах был заблокирован во второй раз. Российское агентство РИА сообщило о возобновлении проверок по зерновой сделке во вторник со ссылкой на директора департамента международных организаций мид россии петра ильичева.

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