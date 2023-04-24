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В Турции заявили, что зерновую сделку важно продлить в мае из-за угрозы кризиса с продовольствием

Киев • УНН

 • 531699 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что зерновую сделку важно продлить в мае из-за угрозы кризиса с продовольствием. Об этом заявил в интервью телеканалу TV100, передает УНН.

Цитата

«Мы говорили об этих вопросах вместе с ООН, и мы продолжаем переговоры по обмену пленными. Зерновой вопрос важен для всего мира, мы работаем на удовлетворение требований россии, мы активизировали наши усилия, если это произойдет, сделка будет продлена. Это важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию», - сказал Чавушоглу.

Дополнение

После вторжения в Украину россия сначала заблокировала все украинские морские порты. В июле 2022 года была достигнута Черноморская зерновая инициатива между ООН, Турцией с Украиной и россией по отдельности. Она позволяет экспорт зерна из трех черноморских портов Украины. Ее дважды продлевали на срок по 120 дней. С 18 марта россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.

Министр инфраструктуры Украины обсудил зерновую сделку с главой Минобороны Турции.

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