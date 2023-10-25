У Туреччині триває процес схвалення вступу Швеції до НАТО: документ передали у парламентську комісію

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«Законопроект про затвердження протоколу про приєднання Швеції до Північноатлантичного договору був підписаний спікером парламенту Нуманом Куртулмушем і переданий до Комісії у закордонних справах Великих національних зборів Туреччини», - йдеться у повыдомленні.

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Днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав Протокол про вступ Швеції в НАТО та відправив документ у парламент. Після схвалення комісії текст надійде на розгляд Генеральної асамблеї Великих Національних Зборів Туреччини. Після схвалення - процес буде завершено.



Після того, як Туреччина передасть США, зберігачу Північноатлантичного договору 1949 року, документ про затвердження членства Швеції в НАТО, Швеція приєднається до альянсу як 32-й член НАТО.