В Турции продолжается процесс одобрения вступления Швеции в НАТО: документ передали в парламентскую комиссию

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«Законопроект об утверждении протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в Комиссию по иностранным делам Великого национального собрания Турции», - говорится в сообщении.

Напомним

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал Протокол о вступлении Швеции в НАТО и отправил документ в парламент. После одобрения комиссии текст поступит на рассмотрение Генеральной ассамблеи Великого Национального Собрания Турции. После одобрения - процесс будет завершен.



После того, как Турция передаст США, хранителю Североатлантического договора 1949 года, документ об утверждении членства Швеции в НАТО, Швеция присоединится к альянсу как 32-й член НАТО.