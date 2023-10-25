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В Турции продолжается процесс одобрения вступления Швеции в НАТО: документ передали в парламентскую комиссию

Киев • УНН

 • 100034 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Законопроект об утверждении протокола о присоединении Швеции к НАТО подписан спикером турецкого парламента и передан в Комиссию по иностранным делам парламента Турции. Об этом пишет УНН со ссылкой на DHA.

В Турции продолжается процесс одобрения вступления Швеции в НАТО: документ передали в парламентскую комиссию

Цитата

«Законопроект об утверждении протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в Комиссию по иностранным делам Великого национального собрания Турции», - говорится в сообщении.

Напомним

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал Протокол о вступлении Швеции в НАТО и отправил документ в парламент. После одобрения комиссии текст поступит на рассмотрение Генеральной ассамблеи Великого Национального Собрания Турции. После одобрения - процесс будет завершен.

После того, как Турция передаст США, хранителю Североатлантического договора 1949 года, документ об утверждении членства Швеции в НАТО, Швеция присоединится к альянсу как 32-й член НАТО.

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