У Туреччині шукають чоловіка, який розстріляв 39 людей в нічному клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення, передає УНН з посиланням на ВВС.
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що поки неясно, хто несе відповідальність за напад, однак уже спростував початкову інформацію про те, що озброєний чоловік нібито був одягнений в костюм Санта-Клауса.
"Це неправда", - відповів прем'єр на питання журналістів.
Він також додав, що нападник, який утік з місця трагедії до приїзду поліції, залишив зброю в клубі.
"Поліція і сили безпеки будуть ділитися інформацією в міру просування розслідування", - сказав Б.Йилдирим.
Також повідомляється, що троє поранених осіб знаходяться в критичному стані.
Нагадаємо, з 39 загиблих у Стамбулі опізнано 21 особу. Громадян України серед загиблих немає.
Як повідомляв УНН, внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі зросла до 39, 69 осіб отримали поранення.