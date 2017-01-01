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У Туреччині шукають чоловіка, який розстріляв 39 людей в нічному клубі

У Туреччині шукають чоловіка, який розстріляв 39 людей в нічному клубі

Київ • УНН

 • 11792 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення, передає УНН з посиланням на ВВС.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що поки неясно, хто несе відповідальність за напад, однак уже спростував початкову інформацію про те, що озброєний чоловік нібито був одягнений в костюм Санта-Клауса.

"Це неправда", - відповів прем'єр на питання журналістів.

Він також додав, що нападник, який утік з місця трагедії до приїзду поліції, залишив зброю в клубі.

"Поліція і сили безпеки будуть ділитися інформацією в міру просування розслідування", - сказав Б.Йилдирим.

Також повідомляється, що троє поранених осіб знаходяться в критичному стані.

Нагадаємо, з 39 загиблих у Стамбулі опізнано 21 особу. Громадян України серед загиблих немає.

Як повідомляв УНН, внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі зросла до 39, 69 осіб отримали поранення.

Українські Національні Новини

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