В Турции ищут мужчину, который расстрелял 39 человек в ночном клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Турецкая полиция ведет поиски вооруженного мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что пока неясно, кто несет ответственность за нападение, однако уже опроверг первоначальную информацию о том, что вооруженный человек якобы был одет в костюм Санта-Клауса.
"Это неправда", - ответил премьер на вопрос журналистов.
Он также добавил, что нападавший, скрылся с места трагедии до приезда полиции, оставив оружие в клубе.
"Полиция и силы безопасности будут делиться информацией по мере продвижения расследования", - сказал Б.Йылдырым.
Также сообщается, что трое раненых находятся в критическом состоянии.
Напомним, из 39 погибших в Стамбуле опознаны 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет .
Как сообщал УНН, в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле число жертв возросло до 39, 69 человек получили ранения.