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В Турции ищут мужчину, который расстрелял 39 человек в ночном клубе

В Турции ищут мужчину, который расстрелял 39 человек в ночном клубе

Киев • УНН

 • 11792 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Турецкая полиция ведет поиски вооруженного мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что пока неясно, кто несет ответственность за нападение, однако уже опроверг первоначальную информацию о том, что вооруженный человек якобы был одет в костюм Санта-Клауса.

"Это неправда", - ответил премьер на вопрос журналистов.

Он также добавил, что нападавший, скрылся с места трагедии до приезда полиции, оставив оружие в клубе.

"Полиция и силы безопасности будут делиться информацией по мере продвижения расследования", - сказал Б.Йылдырым.

Также сообщается, что трое раненых  находятся в критическом состоянии.

Напомним, из 39 погибших в Стамбуле опознаны 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет .

Как сообщал УНН, в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле число жертв возросло до 39, 69 человек получили ранения.

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