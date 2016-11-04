У Туреччині повідомили про блокування доступу до Twitter і WhatsApp
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Доступ до соціальних мереж Twitter і WhatsApp було заблоковано в Туреччині в п'ятницю. Про це повідомили у групі моніторингу інтернету, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зі слів експерта з групи моніторингу Turkey Blocks, доступ був заблокований методом уповільненням роботи деяких веб-сайтів до моменту, доки вони не можуть працювати.
Як зазначається, це сталося після затримання 11 прокурдських законодавців в переважно курдському південно-східному регіоні уночі.
Нагадаємо, влада Туреччини вже звільненила або відстронила більше 110 тис. держслужбовців, суддів, прокурорів, військовослужбовців та інших за підозрою в зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації невдалого перевороту у липні.