В Турции сообщили о блокировании доступа к Twitter и WhatsApp

По словам эксперта из группы мониторинга Turkey Blocks, доступ был заблокирован методом замедления работы некоторых сайтов до момента, пока они не могут работать.

Как отмечается, это произошло после задержания 11 прокурдских законодателей в основном курдском юго-восточном регионе ночью.