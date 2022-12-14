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У Туреччині після повеней оголосили зонами лиха три райони курортної Анталії

У Туреччині після повеней оголосили зонами лиха три райони курортної Анталії

Київ • УНН

 • 611197 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Туреччині оголосили зонами лиха після повеней три райони в провінції Анталія - Кумлуджа, Фініке та Демрі. Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перед відбуттям з візитом до Туркменістану напередодні, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Цитата

«Рішення про «зону лиха, що вплинуло на життєдіяльність», було ухвалено щодо районів Кумлуджа, Фініке і Демре, де сталося стихійне лихо», - сказав Ердоган.

Доповнення

У курортній провінції Анталія в Туреччині в ніч на понеділок через зливу сталася найсильніша за 50 років повінь, повідомляє газета Star.

Після сильного дощу в районі Кумлуджа в Анталії багато будинків, магазинів, теплиць затоплено в результаті розливу струмків, зазначає Anadolu.

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