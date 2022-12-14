В Турции после наводнений объявили зонами бедствия три района курортной Анталии

Цитата

«Решение о «зоне бедствия, повлиявшего на жизнедеятельность» было принято в отношении районов Кумлуджа, Финике и Демре, где произошло стихийное бедствие», - сказал Эрдоган.

Дополнение

В курортной провинции Анталья в Турции в ночь на понедельник из-за ливня случилось сильнейшее за 50 лет наводнение, сообщает газета Star.

После сильного дождя в районе Кумлуджа в Анталии многие дома, магазины, теплицы затоплены в результате разлива ручьев, отмечает Anadolu.