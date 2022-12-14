В Турции после наводнений объявили зонами бедствия три района курортной Анталии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Турции объявили зонами бедствия после наводнений три района в провинции Анталия - Кумлуджа, Финике и Демре. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отбытием с визитом в Туркменистан накануне, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
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«Решение о «зоне бедствия, повлиявшего на жизнедеятельность» было принято в отношении районов Кумлуджа, Финике и Демре, где произошло стихийное бедствие», - сказал Эрдоган.
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В курортной провинции Анталья в Турции в ночь на понедельник из-за ливня случилось сильнейшее за 50 лет наводнение, сообщает газета Star.
После сильного дождя в районе Кумлуджа в Анталии многие дома, магазины, теплицы затоплены в результате разлива ручьев, отмечает Anadolu.