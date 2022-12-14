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В Турции после наводнений объявили зонами бедствия три района курортной Анталии

Киев • УНН

 • 611197 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Турции объявили зонами бедствия после наводнений три района в провинции Анталия - Кумлуджа, Финике и Демре. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отбытием с визитом в Туркменистан накануне, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Цитата

«Решение о «зоне бедствия, повлиявшего на жизнедеятельность» было принято в отношении районов Кумлуджа, Финике и Демре, где произошло стихийное бедствие», - сказал Эрдоган.

Дополнение

В курортной провинции Анталья в Турции в ночь на понедельник из-за ливня случилось сильнейшее за 50 лет наводнение, сообщает газета Star.

После сильного дождя в районе Кумлуджа в Анталии многие дома, магазины, теплицы затоплены в результате разлива ручьев, отмечает Anadolu.

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