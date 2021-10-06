У Тунісі троє військовослужбовців загинули при аварії вертольота

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Інцидент стався вночі, під час навчань. Для з’ясування причин аварії на місце направили військово-технічну групу, додав Зекрі.

Нагадаємо

У неділю, 3 жовтня, невеликий приватний літак врізався в порожній двоповерховий офісний будинок в передмісті Мілана.

Унаслідок катастрофи загинули всі восьмеро людей, які перебували на борту літака. Окрім Петреску, його дружини і 30-річного сина, загинули їхні друзі з однорічною дитиною.