У Тунісі троє військовослужбовців загинули при аварії вертольота
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Троє військовослужбовців загинули при аварії вертольота в Тунісі, повідомляє Agence Tunis Afrique Presse з посиланням на міністра оборони країни Мохаммеда Зекрі, передає УНН.
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Інцидент стався вночі, під час навчань. Для з’ясування причин аварії на місце направили військово-технічну групу, додав Зекрі.
Нагадаємо
У неділю, 3 жовтня, невеликий приватний літак врізався в порожній двоповерховий офісний будинок в передмісті Мілана.
Унаслідок катастрофи загинули всі восьмеро людей, які перебували на борту літака. Окрім Петреску, його дружини і 30-річного сина, загинули їхні друзі з однорічною дитиною.