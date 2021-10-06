В Тунисе трое военнослужащих погибли при крушении вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Трое военнослужащих погибли при крушении вертолета в Тунисе, сообщает Agence Tunis Afrique Presse со ссылкой на министра обороны страны Мохаммеда Зекри, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел ночью во время учений. Для выяснения причин аварии на место направили военно-техническое группу, добавил Зекри.
Напомним
В воскресенье, 3 октября, небольшой частный самолет врезался в пустой двухэтажное офисное здание в пригороде Милана.
В результате катастрофы погибли все восемь человек, находившихся на борту самолета. Кроме Петреску, его жены и 30-летнего сына, погибли их друзья с годовалым ребенком.