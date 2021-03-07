У Цюриху поліція сльозогінним газом розігнала жіночу демонстрацію

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Зазначають, що поліція попереджала людей перед запланованим протестом про те, що масові заходи заборонені у Швейцарії на тлі пандемії Covid-19. Коли демонстранти збиралися у Цюриху, поліція використовувала сльозогінний газ, щоб зупинити їх просування.

За повідомленнями поліції, у феміністичному протесті взяли участь менше 100 людей. Правоохоронці заарештували жінку, яка вкусила поліцейського, а пізніше ще одну особу, яка хотіла її врятувати.

Нагадаємо

Понад сотня публічних осіб Італії підписала звернення до Інституту італійської енциклопедії Треккані із закликом прибрати зі статті “жінка” в словнику синонімів образливі і принизливі синоніми.