Феміністки просять прибрати слово puttana з синонімів "жінки" в італійському словнику
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Понад сотня публічних осіб Італії підписала звернення до Інституту італійської енциклопедії Треккані із закликом прибрати зі статті "жінка" в словнику синонімів образливі і принизливі синоніми. Лист ініціативної групи на чолі з італійською активісткою Марією Беатріче Джованарді опубліковано в газеті La Repubblica, передає УНН.
Деталі
У листі активістів відзначається, що у видаваному інститутом тлумачному словнику серед синонімів слова “жінка” перераховуються puttana (в італійській мові, звідки воно запозичене в російську, описує розпусну жінку і не прив’язане до сексу на комерційній основі), cagna (самка собаки — сука) й інші.
“Такі висловлювання не тільки образливі, але й, коли вони пропонуються без скрупульозного контексту, підсилюють негативні і женоненависницькі стереотипи, що об’єктивізують і представляють жінок як неповноцінних. Це небезпечно, оскільки мова формує реальність і впливає на сприйняття жінок і поводження з ними”, — йдеться в листі.
Водночас, за словами активістів, “чоловік” словником визначається як той, хто “усвідомлює свої дії і відповідальний за свої дії”, “бізнесмен”, “геніальна людина”, “людина серця” або “поважна людина” і т.д.
Під листом підписалися низка сенаторів і депутатів італійського парламенту, юристів, адвокатів і журналістів.
Доповнення
Як повідомляв УНН, в ФРН коаліція (Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини) домовилися прибрати з конституції країни слово “раса”.