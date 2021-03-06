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Феминистки просят убрать слово puttana из синонимов "женщины" в итальянском словаре

Феминистки просят убрать слово puttana из синонимов "женщины" в итальянском словаре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Более сотни публичных лиц Италии подписали обращение к Институту итальянской энциклопедии Треккани с призывом убрать из статьи "женщина" в словаре синонимов оскорбительные и уничижительные синонимы. Письмо инициативной группы во главе с итальянской активисткой Марией Беатриче Джованарди опубликовано в газете La Repubblica, передает УНН.

Детали

В письме активистов отмечается, что в издаваемом институтом толковом словаре среди синонимов слова “женщина” перечисляются puttana (в итальянском языке, откуда оно заимствовано в русский, описывает распутную женщину и не привязано к сексу на коммерческой основе), cagna (самка собаки - сука) и прочие.

“Такие выражения не только оскорбительны, но и, когда они предлагаются без скрупулезного контекста, усиливают негативные и женоненавистнические стереотипы, объективизирующие и представляющие женщин как неполноценных. Это опасно, поскольку язык формирует реальность и влияет на восприятие женщин и обращение с ними”, — говорится в письме.

В то же время, по словам активистов, “мужчина” словарем определяется как “осознающий свои действия и ответственный за свои действия”, “бизнесмен”, “гениальный человек”, “человек сердца” или “человек уважения” и т. д.

Под письмом подписались ряд сенаторов и депутатов итальянского парламента, юристов, адвокатов и журналистов.

Дополнение

Как сообщал УНН, в ФРГ коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорились убрать из конституции страны слово “раса”.

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