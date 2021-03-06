Германия собирается убрать из своей конституции слово "раса"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Правящая в ФРГ коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорились убрать из конституции страны слово "раса". Об этом сообщает издание Spiegel, пишет УНН.
Детали
На данный момент в третьем параграфе документа утверждается, что "никто не может быть подвергнут дискриминации на основании пола, происхождения, расы, языка, родины и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью".
Немецкие парламентарии договорились заменить слово "раса" на "с расистских оснований".
Ожидается, что правительство ФРГ внесет необходимые изменения уже на следующей неделе - в среду. Для одобрения поправки также нужны две трети голосов членов Бундестага и Бундесрата.
Отметим, что действующая конституция Германии была принята в 1949 году.
Добавим
1 марта весь мир отмечал день нулевой дискриминации.
День борьбы с дискриминацией посвящен принятию мер, направленных на прекращение неравенства, связанного с доходом, полом, возрастом, состоянием здоровья, профессией, сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью, расой, этнической принадлежностью и религией, что продолжает сохраняться во всем мире.