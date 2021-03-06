Німеччина збирається прибрати зі своєї конституції слово "раса"

Деталі

Наразі в третьому параграфі документу стверджується, що "ніхто не може бути дискримінований на підставі статі, походження, раси, мови, батьківщини і місця народження, віросповідання, релігійних і політичних поглядів, а також у зв'язку з інвалідністю". Німецькі парламентарі домовилися замінити слово "раса" на "з расистських підстав".

Очікується, що уряд ФРН внесе необхідні зміни вже на наступному тижні - у середу. Для схвалення поправки також потрібні дві третини голосів членів Бундестагу і Бундесрату.

Відзначимо, що чинна конституція Німеччини була ухвалена в 1949 році.

Додамо

1 березня весь світ відзначав день нульової дискримінації.

День боротьби з дискримінацією присвячений ухваленню заходів, спрямованих на припинення нерівності, пов’язаної з доходом, статтю, віком, станом здоров’я, професією, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, расою, етнічною приналежністю і релігією, що продовжує зберігатися в усьому світі.