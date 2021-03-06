Німеччина збирається прибрати зі своєї конституції слово "раса"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Правляча у ФРН коаліція (Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини) домовилися прибрати з конституції країни слово "раса". Про це повідомляє видання Spiegel, пише УНН.
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Наразі в третьому параграфі документу стверджується, що "ніхто не може бути дискримінований на підставі статі, походження, раси, мови, батьківщини і місця народження, віросповідання, релігійних і політичних поглядів, а також у зв'язку з інвалідністю". Німецькі парламентарі домовилися замінити слово "раса" на "з расистських підстав".
Очікується, що уряд ФРН внесе необхідні зміни вже на наступному тижні - у середу. Для схвалення поправки також потрібні дві третини голосів членів Бундестагу і Бундесрату.
Відзначимо, що чинна конституція Німеччини була ухвалена в 1949 році.
Додамо
1 березня весь світ відзначав день нульової дискримінації.
День боротьби з дискримінацією присвячений ухваленню заходів, спрямованих на припинення нерівності, пов’язаної з доходом, статтю, віком, станом здоров’я, професією, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, расою, етнічною приналежністю і релігією, що продовжує зберігатися в усьому світі.