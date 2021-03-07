В Цюрихе полиция слезоточивым газом разогнала женскую демонстрацию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В швейцарском Цюрихе полиция разогнала участников женского протеста, который состоялся накануне Международного женского дня. Об этом пишет УНН со ссылкой на NDTV.
Детали
Отмечают, что полиция предупреждала людей перед запланированным протестом о том, что массовые мероприятия запрещены в Швейцарии на фоне пандемии Covid-19. Когда демонстранты собирались в Цюрихе, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы остановить их продвижение.
По сообщениям полиции, в феминистическом протесте приняли участие менее 100 человек. Правоохранители арестовали женщину, которая укусила полицейского, а потом еще одного человека, который хотел ее спасти.
Напомним
Более сотни публичных лиц Италии подписала обращение в Институт итальянской энциклопедии Треккани с призывом убрать из статьи “женщина” в словаре синонимов оскорбительные и унизительные синонимы.