У ЦВК закликали владу не урізати фінансування місцевих виборів через коронавірус

КИЇВ. 30 березня. УНН. Центральна виборча комісія закликала Кабінет міністрів України та Верховну Раду виважено підходити до корегування видатків на місцеві вибори 2020 року через коронавірус в умовах необхідності мобілізації фінансових ресурсів для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.