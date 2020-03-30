У ЦВК закликали владу не урізати фінансування місцевих виборів через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Центральна виборча комісія закликала Кабінет міністрів України та Верховну Раду виважено підходити до корегування видатків на місцеві вибори 2020 року через коронавірус в умовах необхідності мобілізації фінансових ресурсів для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
«Центральна виборча комісія з розумінням ставиться до обмеження державного фінансування в умовах необхідності мобілізації фінансових ресурсів для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», - сказано у повідомленні.
Зазначається, що комісія висловлює глибоке занепокоєння стосовно ініціатив щодо зменшення видатків на організацію, підготовку та проведення місцевих виборів 2020 року.
Зареєстрований в Парламенті проєкт Закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік (р.№ 3279) передбачає зменшення обсягу видатків на організацію, підготовку та проведення місцевих виборів з 2 мільярдів 154 мільйонів 988 тисяч гривень до 1 мільярда гривень.
Так, Центральна виборча комісія закликає Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України звернути увагу на необхідність належного забезпечення виборчих прав громадян України.
Нагадаємо, зараз в Україні урізається фінансування з низки програм, а гроші йдуть до Стабілізаційного фонду для боротьби із коронавірусом.