Арахамія пояснив, звідки направлять гроші на боротьбу з коронавірусом

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Зараз в Україні урізається фінансування з низки програм, а гроші йдуть до Стабілізаційного фонду для боротьби із коронавірусом. Про це заявив журналістам під стінами ВР голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

“Ключові питання. Це те, що ми робимо Стабілізаційний фонд для боротьби з коронавірусом, цільовий. Врізаємо багато статей, те, що можемо зрізати, щоб наповнити цей фонд. Якщо у нас буде все нормально з програмою МВФ, коли вона зайде, то частина грошей також піде на цей фонд для того, щоб країна було готова, якщо, не дай Боже, карантин піде в такому сценарії, як в Італії чи Іспанії, тоді треба буде дуже багато грошей. Треба врізати з програми, крім захищених програм — це люди з інвалідністю, медики, пенсіонери та військові”, — додав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували урядовий законопроект № 3279 про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік. 

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