Арахамія пояснив, звідки направлять гроші на боротьбу з коронавірусом

“Ключові питання. Це те, що ми робимо Стабілізаційний фонд для боротьби з коронавірусом, цільовий. Врізаємо багато статей, те, що можемо зрізати, щоб наповнити цей фонд. Якщо у нас буде все нормально з програмою МВФ, коли вона зайде, то частина грошей також піде на цей фонд для того, щоб країна було готова, якщо, не дай Боже, карантин піде в такому сценарії, як в Італії чи Іспанії, тоді треба буде дуже багато грошей. Треба врізати з програми, крім захищених програм — це люди з інвалідністю, медики, пенсіонери та військові”, — додав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували урядовий законопроект № 3279 про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік.