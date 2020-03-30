Арахамия объяснил, откуда направят деньги на борьбу с коронавирусом

"Ключевые вопросы. Это то, что мы делаем Стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом, целевой. Урезаем много статей, то, что можем срезать, чтобы наполнить этот фонд. Если у нас будет все нормально с программой МВФ, когда она зайдет, то часть денег также пойдет на этот фонд для того, чтобы страна была готова, если, не дай Бог, карантин пойдет по такому сценарию, как в Италии или Испании, тогда надо будет очень много денег. Надо урезать с программы, кроме защищенных программ - это люди с инвалидностью, медики, пенсионеры и военные", - добавил он.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект № 3279 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год.