Арахамия объяснил, откуда направят деньги на борьбу с коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55430 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64915 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 78695 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 77560 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101919 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83225 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102294 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105733 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130822 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130288 просмотра

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Арахамия объяснил, откуда направят деньги на борьбу с коронавирусом

Арахамия объяснил, откуда направят деньги на борьбу с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 11664 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сейчас в Украине урезается финансирование с ряда программ, а деньги идут в Стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил журналистам под стенами ВР председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Ключевые вопросы. Это то, что мы делаем Стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом, целевой. Урезаем много статей, то, что можем срезать, чтобы наполнить этот фонд. Если у нас будет все нормально с программой МВФ, когда она зайдет, то часть денег также пойдет на этот фонд для того, чтобы страна была готова, если, не дай Бог, карантин пойдет по такому сценарию, как в Италии или Испании, тогда надо будет очень много денег. Надо урезать с программы, кроме защищенных программ - это люди с инвалидностью, медики, пенсионеры и военные", - добавил он.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект № 3279 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год.

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