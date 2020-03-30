В ЦИК призвали власти не урезать финансирование местных выборов из-за коронавируса

КИЕВ. 30 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия призвала Кабинет министров Украины и Верховную Раду взвешенно подходить к корректировке расходов на местные выборы 2020 года из-за коронавируса в условиях необходимости мобилизации финансовых ресурсов для борьбы с распространением коронавирусной болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.