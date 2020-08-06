У ЦГЗ МОЗ попередили про кримінальну відповідальність за штучне невиявлення "ковід"-пацієнтів

Так, за його словами, коронавірус - небезпечна інфекційна хвороба, а тому за її приховування чи не виявлення передбачена кримінальна відповідальність.

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"Я хочу нагадати усім, що це особливо небезпечна інфекційна хвороба, і у нас є законодавство, яке каже, що особливо небезпечні інфекційні хвороби регулюються спеціальним законодавством і заклади охорони здоров'я, діагностичні лабораторії - коли вони виявляють хворобу, в тому числі "ковід" - вони зобов'язані подати екстрене повідомлення.

Вже є кілька досудових проваджень, які були ініційовані по факту не подання таких повідомлень, тому я б не радив жартувати із цим. Бо це кримінальна відповідальність і приховування або перекручування таких відомостей карається", - сказав Кузін.

Щодо звітності про тестування на коронавірус, то вона сьогодні суворо контролюється і перевіряється у кілька етапів, каже очільник ЦГЗ.

"Коли впроваджувалася система звітності і статистики по "ковіду" ми враховували усі можливі ризики по хибному звітуванню, по можливим припискам. Тому у нас є кілька шляхів отримання інформації: ми отримуємо інформацію напряму від лабораторії, напряму від лікарні, і від системи епідеміологічного нагляду. І це дозволяє, щонайменше, порівнювати кілька джерел інформації і приймати рішення по тому чи є у якихось регіонах помилка чи немає.

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Ми проводимо таку аналітичну роботу щонайменше раз на тиждень, коли звіряємо усі регіони по всім типам інформації, яку ми отримуємо. В тому числі, і шляхом звернень громадян чи місцевої влади", - розповів він.

Кузін уточнив, що наразі в Центрі немає інформації, яка би вказувала на штучне втручання у процеси тестування на відображення його результатів.

"Крім того, врегіони відбуваються візити, коли ми переглядаємо статистичну інформацію, екстрені повідомлення, аналітичні довідки або реєстраційні журнали, які ведуться на рівні областей.

Ми звіряємо цю інформацію, аби усе фіксувалося і передавалося", - додав він.

Як писав УНН, рівень охоплення медиків ІФА-тестуванням на виявлення COVID-19 й досі залишається вкрай низьким.

Так, наприклад, на Івано-Франківщині ІФА-тестуванням на COVID-19 охопили всього 16% медиків, на Київщині - 10%, на Луганщині - 4%.

Депутати вже заявили, що хочуть посилити відповідальність за ігнорування наказу МОЗ про обов’язкове ІФА-тестування лікарів, а також поліцейських, нацгвардійців та прикордонників.