В ЦОЗ Минздрава предупредили об уголовной ответственности за искусственное невыявление "ковид"-пациентов

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Из-за карантинного "цветного" зонирования страны, которое, в свою очередь, зависит от количества выявленных больных коронавирусом, есть риск, что регионы могут сознательно снижать количество тестирований. Меньше тестов - меньше выявленных, а значит меньше вероятность попасть в "красную зону". О том, как пытаются не допустить такую ситуацию и как контролируют правдивость "ковидной" статистики в комментарии УНН рассказал и. о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

Так, по его словам, коронавирус - опасная инфекционная болезнь, а потому за ее сокрытие или не обнаружение предусмотрена уголовная ответственность.

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"Я хочу напомнить всем, что это особо опасная инфекционная болезнь, и у нас есть законодательство, которое говорит, что особо опасные инфекционные болезни регулируются специальным законодательством и учреждения здравоохранения, диагностические лаборатории - когда они обнаруживают болезнь, в том числе "ковид"- они обязаны подать экстренное сообщение.

Уже есть несколько досудебных производств, которые были инициированы по факту не предоставления таких сообщений, поэтому я бы не советовал шутить с этим. Потому что это уголовная ответственность и сокрытие или искажение таких сведений наказывается", - сказал Кузин.

Относительно отчетности о тестировании на коронавирус, то она сегодня строго контролируется и проверяется в несколько этапов, говорит глава ЦОЗ.

"Когда внедрялась система отчетности и статистики по "ковиду" мы учитывали все возможные риски относительно ложной отчетности, по возможным припискам. Поэтому у нас есть несколько путей получения информации: мы получаем информацию напрямую от лаборатории, направления от больницы, и от системы эпидемиологического надзора. И это позволяет, по меньшей мере, сравнивать несколько источников информации и принимать решения по тому есть ли в каких-то регионах ошибка или нет.

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Мы проводим такую аналитическую работу минимум раз в неделю, когда сверяем все регионы по всем типам информации, которую мы получаем. В том числе, и путем обращений граждан или местной власти", - рассказал он.

Кузин уточнил, что в Центре нет информации, которая бы указывала на искусственное вмешательство в процессы тестирования на отражение его результатов.

"Кроме того, в регионе происходят визиты, когда мы просматриваем статистическую информацию, экстренные сообщения, аналитические справки или регистрационные журналы, которые ведутся на уровне областей.

Мы сверяем эту информацию, чтобы все фиксировалось и передавалось", - добавил он.

Как писал УНН, уровень охвата медиков ИФА-тестированием на выявление COVID-19 до сих пор остается крайне низким.

Так, например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.

Депутаты уже заявили, что хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава об обязательном ИФА-тестировании врачей, а также полицейских, нацгвардейцев и пограничников.

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