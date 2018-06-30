У центрі Києва відбувся байкерський заїзд

Власники байків відомого мотовиробника почали збиратися біля мотосалону Harley Davidson о 12:00. Після фотосесії байкери попрямували колоною до Софійської площі.

Там мотолюбителі показували свої мотоцикли та фотографувалися з усіма охочими. На свято зібралися члени байкерських клубів України та звичайні поціновувачі мотоциклів. Варто зазначити, що на Софійську площу домчалися не лише власники Harley Davidson, а й інших байків.

Головним приводом заїзду, за словами байкерів, є не так "день народження", як емоції, отримані від таких заходів.

"Відчуваєш себе частиною великої сім’ї. Коли я їду в колоні, з такими ж хлопцями та дівчатами, як я, які дихають цією культурою, тоді починаєш розуміти - мотоцикл це на все життя", - розповів Сергій, який приїхав на своєму мотоциклі зустрітися зі старими друзями.

Нагадаємо, у Києві відбувся масштабний мотофестиваль "MotoOpenFest".