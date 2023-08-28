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У центрі Києва спалахнула пожежа: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У центрі Києва біля будівлі цирку спалахнула пожежа. Як повідомили столичні рятувальники, зайнялося в одноповерховій не діючій будівлі, передає УНН

Деталі

За даними рятувальників, пожежа спалахнула у Шевченківському районі столиці на вулиці Димитрівська, 4.

"Пожежа... виникла в одноповерховій не діючій будівлі. О 15:37 пожежу локалізовано на площі 150 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники, ліквідація пожежі триває.

Попередньо потерпілих немає.

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