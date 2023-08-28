В центре Киева вспыхнул пожар: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В центре Киева возле здания цирка вспыхнул пожар. Как сообщили столичные спасатели, загорелось в одноэтажном не действующем здании, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, пожар вспыхнул в Шевченковском районе столицы на улице Димитровская, 4.
"Пожар... возник в одноэтажном не действующем здании. В 15:37 пожар локализован на площади 150 кв. м", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте продолжают работать спасатели, ликвидация пожара продолжается.
Предварительно пострадавших нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Печерском районе Киева произошел пожар в трехэтажном доме