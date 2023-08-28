В центре Киева вспыхнул пожар: что известно

Детали

По данным спасателей, пожар вспыхнул в Шевченковском районе столицы на улице Димитровская, 4.

"Пожар... возник в одноэтажном не действующем здании. В 15:37 пожар локализован на площади 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели, ликвидация пожара продолжается.

Предварительно пострадавших нет.

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