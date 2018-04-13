У центрі Києва облили червоною фарбою пам'ятник Ватутіну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У центрі Києва облили червоною фарбою пам’ятника радянському воєначальнику, генералу армії Миколі Ватутіну, повідомляє кореспондент УНН.
Червона фарба розлита на постаменті пам'ятника, який стоїть у Маріїнському парку в центральній частині столиці.
Нагадаємо, пам’ятник генералу Ватутіну в центрі Полтави облили червоною фарбою.
Як повідомляв УНН, невідомі облили фарбою пам’ятник радянським воїнам у Кропивницькому.