У центрі Києва облили червоною фарбою пам'ятник Ватутіну

Червона фарба розлита на постаменті пам'ятника, який стоїть у Маріїнському парку в центральній частині столиці.

Нагадаємо, пам’ятник генералу Ватутіну в центрі Полтави облили червоною фарбою.

Як повідомляв УНН, невідомі облили фарбою пам’ятник радянським воїнам у Кропивницькому.