У центральній частині Мексики вбили кандидата на пост мера міста

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“Мене поінформували, що кілька хвилин тому Альма Роса Барраган, наша кандидат на пост глави адміністрації Моролеон, була убита, ще двоє людей отримали поранення, — йдеться у записі. — „Громадянський рух“ глибоко сумує у зв’язку зі тим, що трапилося і висловлює солідарність і підтримку жертвам та їх родичам”. Кастаньеда закликав владу провести ретельне розслідування нападу та покарати винних. Барраган була застрелена в ході зустрічі з виборцями.

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Розгул насильства супроводжує виборчу кампанію перед виборами до федерального парламенту і місцевих органів влади 6 червня. Жертвами злочинців до теперішнього часу стали десятки політиків, в основному претендували на посади муніципального значення. Глава Національної виборчої інституту Лоренсо Кордова раніше у вівторок запевнив, що складна ситуація в сфері безпеки не стане перешкодою для проведення майбутнього голосування.

Нагадаємо

У Мексиці внаслідок ДТП загинули 9 осіб.