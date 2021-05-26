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У центральній частині Мексики вбили кандидата на пост мера міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Кандидат від партії "Громадянський рух" на пост мера міста Моролеон в центральному штаті Гуанахуато - Альма Барраган, була убита у вівторок ввечері. Про це повідомив в Twitter координатор політичної організації Клементе Кастаньеда, передає УНН.

У центральній частині Мексики вбили кандидата на пост мера міста

Цитата

“Мене поінформували, що кілька хвилин тому Альма Роса Барраган, наша кандидат на пост глави адміністрації Моролеон, була убита, ще двоє людей отримали поранення, — йдеться у записі. — „Громадянський рух“ глибоко сумує у зв’язку зі тим, що трапилося і висловлює солідарність і підтримку жертвам та їх родичам”. Кастаньеда закликав владу провести ретельне розслідування нападу та покарати винних. Барраган була застрелена в ході зустрічі з виборцями.

Деталі

Розгул насильства супроводжує виборчу кампанію перед виборами до федерального парламенту і місцевих органів влади 6 червня. Жертвами злочинців до теперішнього часу стали десятки політиків, в основному претендували на посади муніципального значення. Глава Національної виборчої інституту Лоренсо Кордова раніше у вівторок запевнив, що складна ситуація в сфері безпеки не стане перешкодою для проведення майбутнього голосування.

Нагадаємо

У Мексиці внаслідок ДТП загинули 9 осіб.

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