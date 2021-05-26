У центральній частині Мексики вбили кандидата на пост мера міста
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кандидат від партії "Громадянський рух" на пост мера міста Моролеон в центральному штаті Гуанахуато - Альма Барраган, була убита у вівторок ввечері. Про це повідомив в Twitter координатор політичної організації Клементе Кастаньеда, передає УНН.
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“Мене поінформували, що кілька хвилин тому Альма Роса Барраган, наша кандидат на пост глави адміністрації Моролеон, була убита, ще двоє людей отримали поранення, — йдеться у записі. — „Громадянський рух“ глибоко сумує у зв’язку зі тим, що трапилося і висловлює солідарність і підтримку жертвам та їх родичам”. Кастаньеда закликав владу провести ретельне розслідування нападу та покарати винних. Барраган була застрелена в ході зустрічі з виборцями.
Деталі
Розгул насильства супроводжує виборчу кампанію перед виборами до федерального парламенту і місцевих органів влади 6 червня. Жертвами злочинців до теперішнього часу стали десятки політиків, в основному претендували на посади муніципального значення. Глава Національної виборчої інституту Лоренсо Кордова раніше у вівторок запевнив, що складна ситуація в сфері безпеки не стане перешкодою для проведення майбутнього голосування.
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