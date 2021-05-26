В центральной части Мексики убили кандидата на пост мэра города

Цитата

“Меня проинформировали, что несколько минут назад Альма Роса Барраган, наша кандидат на пост главы администрации Моролеон, была убита, еще двое получили ранения, — говорится в записи. — „Гражданское движение“ глубоко скорбит в связи с тем, что случилось и выражает солидарность и поддержку жертвам и их родственникам”. Кастаньеда призвал власти провести тщательное расследование нападения и наказать виновных. Барраган была застрелена в ходе встречи с избирателями.

Детали

Разгул насилия сопровождает избирательную кампанию перед выборами в федеральный парламент и местные органы власти 6 июня. Жертвами преступников к настоящему времени стали десятки политиков, в основном претендовали на должности муниципального значения. Глава Национального избирательного института Лоренсо Кордова ранее во вторник заверил, что сложная ситуация в сфере безопасности не станет препятствием для проведения будущего голосования.

Напомним

В Мексике в результате ДТП погибли 9 человек.