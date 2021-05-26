В центральной части Мексики убили кандидата на пост мэра города
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Кандидат от партии "Гражданское движение" на пост мэра города Моролеон в центральном штате Гуанахуато - Альма Барраган, была убита во вторник вечером. Об этом сообщил в Twitter координатор политической организации Клементе Кастаньеда, передает УНН.
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“Меня проинформировали, что несколько минут назад Альма Роса Барраган, наша кандидат на пост главы администрации Моролеон, была убита, еще двое получили ранения, — говорится в записи. — „Гражданское движение“ глубоко скорбит в связи с тем, что случилось и выражает солидарность и поддержку жертвам и их родственникам”. Кастаньеда призвал власти провести тщательное расследование нападения и наказать виновных. Барраган была застрелена в ходе встречи с избирателями.
Детали
Разгул насилия сопровождает избирательную кампанию перед выборами в федеральный парламент и местные органы власти 6 июня. Жертвами преступников к настоящему времени стали десятки политиков, в основном претендовали на должности муниципального значения. Глава Национального избирательного института Лоренсо Кордова ранее во вторник заверил, что сложная ситуация в сфере безопасности не станет препятствием для проведения будущего голосования.
Напомним
В Мексике в результате ДТП погибли 9 человек.