У Мексиці внаслідок ДТП загинули 9 осіб

Деталі

Інцидент стався в штаті Сан-Луїс-Потосі. Внаслідок ДТП троє дітей загинули на місці.

На місці події працюють рятувальники і співробітники прокуратури регіону. Деталей про можливі причини автокатастрофи оприлюднено не було.

Нагадаємо

Вантажівка у Києві виїхала на зустрічну смугу руху і врізалася в легковий автомобіль, після чого обидва транспортних засоби загорілися. Внаслідок ДТП троє людей загинули.