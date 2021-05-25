У Мексиці внаслідок ДТП загинули 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У Мексиці внаслідок зіткнення двох автівок померли 9 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Milenio.
Деталі
Інцидент стався в штаті Сан-Луїс-Потосі. Внаслідок ДТП троє дітей загинули на місці.
На місці події працюють рятувальники і співробітники прокуратури регіону. Деталей про можливі причини автокатастрофи оприлюднено не було.
Нагадаємо
Вантажівка у Києві виїхала на зустрічну смугу руху і врізалася в легковий автомобіль, після чого обидва транспортних засоби загорілися. Внаслідок ДТП троє людей загинули.